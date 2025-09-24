Haberler

Bursa'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir tartışma sırasında başından vurularak ağır yaralanan Özay A. için 3 şüpheli tutuklandı. Olayın nedeni olarak daha önceki husumet öne sürüldü.

BURSA'da, Özay A.'nın (30) başından vurularak ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada Kenan B., yanında getirdiği tabancayla Özay A.'ya (31) ateş etti. Başından vurulan Özay A. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özay A., ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özay A.'nın yoğum bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından aracıyla kaçan şüpheli Kenan B. ile yürütülen soruşturmada kavgayla ilişkisi olduğu gerekçesiyle İ.Z. (21) ve M.İ.A. (22) de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, ifadelerinde Özay A. ile aralarında daha önce husumet bulunduğunu öne sürdükleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

