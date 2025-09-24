Haberler

Bursa'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde başından silahla vurulan Özay A. ile husumetli olduğu iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Özay A.'nın tedavisi sürüyor ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin başından silahla vurulmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Demirtaş Mahallesi'nde dün akşam Özay A'nın (31) başından silahla vurulmasıyla ilgili yürüttükleri soruşturma kapsamında şüphelilerin K.B. (22), İ.Z. (21) ve M.İ.A. (22) olduğunu belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri Osmangazi ilçesinde gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki ifadelerinde Özay A. ile daha önce aralarında husumet bulunduğunu iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Bursa Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden Özay A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
