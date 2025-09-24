Haberler

Bursa'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Gözaltında

Osmangazi ilçesinde başından silahla vurulan Özay A. için 3 şüpheli, cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özay A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildiriliyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin başından silahla vurulmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Demirtaş Mahallesi'nde dün akşam Özay A'nın (31) başından silahla vurulmasıyla ilgili yürüttükleri soruşturma kapsamında şüphelilerin K.B. (22), İ.Z. (21) ve M.İ.A. (22) olduğunu belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri Osmangazi ilçesinde gözaltına aldı.

Zanlılar, ifadelerinde Özay A. ile daha önce aralarında husumet bulunduğunu iddia etti.

Bursa Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden Özay A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

