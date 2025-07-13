Bursa'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Bursa'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markette yaşanan tartışma sonucu bir müşteri, silahla 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir şüpheli markette 2 kişiyi silahla yaraladı.

Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir markette kimliği henüz belirlenemeyen bir müşteri ile diğer bir müşteri N.A. (47) arasında kasa sırası nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli yanında bulundurduğu silahla N.A'ya ve sıradaki bir başka müşteri E.A'ya (14), ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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