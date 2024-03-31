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Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Taşpınar Mahallesi'nde Ercan Y. (36) ile Murat Y. (34) akrabaları Yusuf Y'ye (50) silahla ateş ederek kaçtı.

Olayda Yusuf Y. ile Simge Gül E. (24) ve G.A.B. (3) yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Y. hayatını kaybetti.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafakemalpaşa Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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