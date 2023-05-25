Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bir kişinin yanındaki silahla rastgele ateş etmesi sonucu Onur Başar (40) karnından vuruldu.