Bursa'da Silahlı Kavga: Mustafa Tokgöz Hayatını Kaybetti

Bursa'da Silahlı Kavga: Mustafa Tokgöz Hayatını Kaybetti
İnegöl ilçesinde çıkan tartışma sonrası tabancayla vurulan Mustafa Tokgöz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cadde üzerinde çıkan tartışmada tabancayla vurulan Mustafa Tokgöz (33) hayatını kaybederken, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 16 BDP 784 plakalı otomobille ilerleyen Muhammet G., cadde üzerinde karşılaştığı Mustafa Tokgöz ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Muhammet G. yanındaki tabancayla Tokgöz'e defalarca ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Mustafa Tokgöz, ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Tokgöz, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Muhammet G.'nin otomobili Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Muhammet G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
