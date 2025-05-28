Bursa'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Bursa'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada F.Ö. yaralandı. Olay cep telefonuyla görüntülendi ve polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

BURSA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada F.Ö. yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga, kısa sürede büyüdü. Cep telefonu ile görüntülenen kavgada, taraflar birbirlerine tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş etti. F.Ö. yaralanırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.Ö., kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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