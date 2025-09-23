Haberler

Bursa'da Silahlı Kavga: Başından Vurulan Kişi Ağır Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. K.B. isimli şahıs, Ö.A.'yı başından vurarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilen Ö.A., hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde başından silahla vurulan kişi, ağır yaralandı.

Demirtaş Mahallesi'nde Ö.A. ile husumetli olduğu öğrenilen K.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine K.B, Ö.A'yı başından silahla vurdu.

Ağır yaralanan Ö.A'ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.

Daha sonra Ö.A. ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

Trump ve Erdoğan masanın başında yan yana
14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında

14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.