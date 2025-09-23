Bursa'da Silahlı Kavga: Başından Vurulan Kişi Ağır Yaralı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. K.B. isimli şahıs, Ö.A.'yı başından vurarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilen Ö.A., hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde başından silahla vurulan kişi, ağır yaralandı.
Demirtaş Mahallesi'nde Ö.A. ile husumetli olduğu öğrenilen K.B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine K.B, Ö.A'yı başından silahla vurdu.
Ağır yaralanan Ö.A'ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.
Daha sonra Ö.A. ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel