Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde B.K. ile M.S. arasında bir eğlence mekanının çıkışında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.S, tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu B.K. ve eğlence mekanının önünde duran Ö.Y. yaralandı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları civardaki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan özel hastaneye kaldırılan B.K, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ö.Y'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.