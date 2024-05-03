Bursa'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada, alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.G, E.D'yi silahla bacağından yaraladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakaladı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Millet Mahallesi'nde, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen E.D. (69) ile A.G. (57) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, silahla E.D'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.