Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Güncelleme:
Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Lütfü E. ağır yaralandı. Olay yerinde 2 tabanca ele geçirildi, kaçan şüpheliler için arama çalışmaları başladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Panayır Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahın kullanıldığı kavgada Lütfü E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lütfü E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde bulunan 2 tabanca polis ekiplerince muhafazaya alınırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
