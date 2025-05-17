Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay sonrası zanlı polis tarafından yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yunuseli Mahallesi 636. Sokak'ta bir araya gelen iki grup arasında, bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A, yanındaki tabancayla S.B'ye ateş ederek kaçtı.

S.B, vücudunun farklı yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, R.A'ya engel olmaya çalışan E.B. ise kolundan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.B'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli R.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
Barış Alper'in Galatasaray'dan ayrılmak için tek şartı var

Barış Alper'in Galatasaray'dan ayrılmak için tek şartı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu İstanbul Üsküdar'daki metro hattının uzatılacağını söyledi

İstanbul'un en işlek metrolarından biri uzatılacak
Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi

Türk sinemasının usta ismi memleketinde toprağa verildi
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Tramvay durağında taciz! Sapığı tekme tokat dövdüler

Durakta bekleyen kadına taciz! Sonunda olacakları görmeniz lazım
Mazot akan yol piste döndü, vatandaş isyan etti: Gelen birbirine vurdu

Kentin göbeğinde vatandaşı isyan ettiren yol: Gelen birbirine vurdu
Premier Lig'de ödül verildi! Altay Bayındır yılın golünü yemiş

Yediği gole ödül verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.