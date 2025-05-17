Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yunuseli Mahallesi 636. Sokak'ta bir araya gelen iki grup arasında, bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A, yanındaki tabancayla S.B'ye ateş ederek kaçtı.

S.B, vücudunun farklı yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, R.A'ya engel olmaya çalışan E.B. ise kolundan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.B'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli R.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.