Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yunuseli Mahallesi 636. Sokak'ta bir araya gelen iki grup arasında bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından R.A, yanında bulunan tabancayla S.B'ye ateş ederek kaçtı.

S.B, vücudunun farklı yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, R.A'ya engel olmaya çalışan E.B. ise kolundan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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