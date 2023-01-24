Bursa'da silahla başından vurulan kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde başından tabancayla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak'taki bir evde ikamet eden Nurcan İnan (41), işten eve döndüğü sırada kendisini takip eden İ.A. (46) ile sokakta karşılaştı.

Nurcan İnan ile İ.A. burada henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.A. yanındaki tabancayla Nurcan İnan'ı başından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan kadının kızı ile komşuları polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nurcan İnan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli de kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Zanlı ilk ifadesinde Nurcan İnan ile 7-8 aydır arkadaş olduğunu, kıskandığı için vurduğunu iddia etti.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Nurcan İnan'ın cenazesi ise kılınan namazın ardından Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Celepler Mahallesi'nde defnedildi.