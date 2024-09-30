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Bursa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, silah kaçakçılığı operasyonu sonucunda tutuklandı. Adreste yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, şarjörler ve 53 fişek ele geçirildi.

Bursa'da Osmangazi ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Soğanlı Mahallesi'nde ikamet eden İ.O'nun silah ticareti yaptığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, zanlının adresine operasyon düzenledi.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ile 53 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel

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