Bursa'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da gerçekleştirilen sigara kaçakçılığı operasyonunda, 70 bin boş makaron ve 8 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmangazi ve Gürsu ilçelerinde, iki adreste yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara bulunduğu ve piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 70 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 8 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 600 içi tütünle doldurulmuş makaron, 46 kilogram kıyılmış paket tütün, ?34 paket nargile tütünü ve 5 elektronik sigara ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler G.Ç ile S.Ç. işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
