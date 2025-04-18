Bursa'da Sigara İstemeyen Genç Saldırıya Uğradı

BURSA'da M.C., kendisinden sigara isteyince olumsuz yanıt verdiği 2 kişinin saldırısına uğradı. M.C. koşarak uzaklaşırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, 16 Nisan gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, yanına gittikleri M.C.'den sigara istedi. M.C. olumsuz cevap verince, bu kişilerin yumruklu saldırısına uğradı. M.C. koşarak bölgeden uzaklaştı. Şüpheliler, bir süre M.C.'nin peşinden koşarken, yaşananlar bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: BURSA,