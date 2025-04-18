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Bursa'da Sigara İstemekten Saldırıya Uğrayan Genç

Bursa'da Sigara İstemekten Saldırıya Uğrayan Genç
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir genç, kendisinden sigara istemesi üzerine saldırıya uğradı. Olay esnasında kaçan genç, saldırganların peşinden koşmasına maruz kaldı ve anlar cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA'da M.C., kendisinden sigara isteyince olumsuz yanıt verdiği 2 kişinin saldırısına uğradı. M.C. koşarak uzaklaşırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, 16 Nisan gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, yanına gittikleri M.C.'den sigara istedi. M.C. olumsuz cevap verince, bu kişilerin yumruklu saldırısına uğradı. M.C. koşarak bölgeden uzaklaştı. Şüpheliler, bir süre M.C.'nin peşinden koşarken, yaşananlar bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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