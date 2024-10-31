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Bursa'da Sigara Hırsızlığı Olayı Kurgulandı, Polis Aydınlattı

Bursa'da Sigara Hırsızlığı Olayı Kurgulandı, Polis Aydınlattı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sigara dağıtım firmasında çalışan H.K, alacak meselesi yüzünden bir hırsızlık oyunu kurguladı. Polisin dikkatli çalışması sonucu, H.K. ve arkadaşı M.A.T, hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bursa'da çalıştığı sigara dağıtım firmasıyla arlarında alacak meselesi olduğunu iddia eden çalışanın, arkadaşıyla kurguladığı "hırsızlık" oyunu, polisin dikkati sayesinde çözüldü.

Osmangazi ilçesinde 26 Ekim'de sigara dağıtım firmasında çalışan H.K'nin, araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polise bilgi veren H.K, aracından yaklaşık 300 bin lira değerinde sigara ve çakmak çalındığı bilgisi üzerine, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını ve aracın GPS kayıtlarını inceleyen polis, H.K'nin şirket aracıyla boş arsaya geldiğini ve bir müddet durup araçla ayrıldığını belirledi.

Boş arsada yapılan aramalarda, bir miktar sigara bulunmasının ardından, H.K. gözaltına alındı.

H.K. emniyetteki sorgusunda, çalıştığı şirketle alacak meselesi olduğunu, şirkete kızdığı için araçtaki sigara ve çakmakları arkadaşı M.A.T. ile birlikte boş arsaya attığını ve daha sonra hırsızlık olduğuna dair ihbarda bulunduğunu itiraf etti.

Polis, M.A.T'yi olayda çalındığı beyan edilen sigara ve çakmaklarla yakaladı.

Yapılan aramalarda 38 karton sigara ile 7 kutu çakmak ele geçirildi.

Şüpheli H.K. ve M.A.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel

Hırsızlık Osmangazi Polis bursa

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