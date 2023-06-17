Bursa'da şiddetli yağış hayatı felç etti, sokaklar göle döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. İlçeyi esir alan yağış nedeniyle sokaklar ve caddeler göle döndü. Metroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte bir çok noktada etkisini gösteren yağış, İnegöl'de hayatı felç etti. Sokakları göle döndüren şiddetli yağmur nedeniyle bazı ev ve işyerlerini de su bastı. Göle dönen caddelerde sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, bazı ağaçlar ise şiddetli yağmura dayamayarak devrildi.