Bursa'da şiddetli yağış hayatı felç etti. Sokakları göle çeviren fırtınada ağaçlar devrildi, alışveriş merkezlerini su bastı. Metroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kenttin bir çok noktasında etkisini gösteren yağış, şehir merkezinde hayatı felç etti.

Bursa'da sokakları göle çeviren fırtınada ağaçlar devrildi, alışveriş merkezlerini su bastı

BURSA - Bursa'da şiddetli yağış hayatı felç etti. Sokakları göle çeviren fırtınada ağaçlar devrildi, alışveriş merkezlerini su bastı.

Metroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kenttin bir çok noktasında etkisini gösteren yağış, şehir merkezinde hayatı felç etti. Sokakları göle döndüren şiddetli yağmur, Korupark AVM'de otoparkı şelaleye çevirdi. Suryapı AVM'de ise su baskınları yaşandı. Anayollarda ise sürücüler yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Kentin başka bölgelerindeyse ağaçlar şiddetli yağışa dayanamayıp devrildi.