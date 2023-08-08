Bursa'da Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Tekne Üzerindeki İki Kişi Yaralandı

Bursa'da geçtiğimiz günlerde kıyı şeritlerinde etkili olan şiddetli rüzgar denizi taşırmıştı. Gemlik ilçesinde ise rüzgarın etkisiyle kıyıyı aşan dalgalar, tekne üzerindeki iki kişiyi savurdu. O anlar kameraya yansırken, savrulan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Bursa'da geçtiğimiz günlerde kıyı şeritlerinde etkili olan şiddetli rüzgar denizi taşırmıştı. Gemlik ilçesinde ise rüzgarın etkisiyle kıyıyı aşan dalgalar, tekne üzerindeki iki kişiyi savurdu. O anlar kameraya yansırken, savrulan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Bursa'da geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren şiddetli rüzgar kıyı şeritlerini vurdu. Rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar sahil boylarını sular altında bırakıp, tekneleri alabora etti. O anlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, Gemlik'e bağlı Kumla'da ise peş peşe vuran dalgalara teknede yakalanan iki kişi savrularak yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA