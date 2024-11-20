Bursa'da Şiddet Olayı: Karısını Çekiçle Vuran Zanlı Gözaltında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, karısını çekiçle başından darbettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokağı'ndaki evlerinde, C.İ. (40) ile karısı S.İ. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.İ. tarafından başına çekiçle vurulduğu ileri sürülen S.İ. yaralandı.

Komşuların ihbarının ardından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan S.İ'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan C.İ'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.