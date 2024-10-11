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Bursa'da Siber Güvenlik Eğitimi İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Bursa'da Siber Güvenlik Eğitimi İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi, BEBKA ile birlikte 'Türkiye Siber Vatan Programı' çerçevesinde siber güvenlik eğitimi vermek için işbirliği protokolü imzaladı. Proje, gençleri siber güvenlik alanında eğiterek ulusal güvenliği güçlendirmeyi hedefliyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) arasında talep eden öğrencilere siber güvenlik eğitimi verilmesi amacıyla "Türkiye Siber Vatan Programı İşbirliği Protokolü" imzalandı.

BEBKA'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğiyle Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Siber Vatan Programı, siber güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyen gençler için fırsat sunacak.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'na göre siber güvenliğin güçlendirilmesi ve nitelikli insan kaynağının oluşturulması en önemli öncelikler arasında yer alırken, kalkınma ajanslarında yaygınlaştırılan Siber Vatan Programı, Türkiye'nin siber güvenlik altyapısını güçlendirmeyi ve bu alandaki insan kaynağını geliştirmeyi hedefliyor.

BEBKA'nın Bursa'da başlatacağı Siber Vatan Programı, öğrencilerin siber güvenlik alanında web güvenliği, zararlı yazılım analizi, tersine mühendislik, siber tehdit istihbaratı ve güvenlik operasyon merkezi gibi kritik alanlarda uzmanlaşmalarına olanak sağlayan 5 farklı bileşenden oluşacak.

Siber Vatan Programı aracılığıyla Bursa'da geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmek için BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ile ayrı işbirliği protokolleri imzaladı.

Protokoller kapsamında BUÜ ve BTÜ öğrencilerine bölüm ayrımı olmaksızın ücretsiz eğitimler verilecek.

Başvurular 25 Ekim'de sona erecek

Protokol töreninde konuşan Bayram, siber güvenliğin modern dünyanın en kritik unsurlarından biri haline geldiğini belirtti.

Dünyada dijital dönüşümün hızla ilerlediğini ve ulusal güvenliği tehdit edebilecek risklerin de giderek arttığını vurgulayan Bayram, "Bu nedenle gençlerimizi bu alanda yetiştirmek, ülkemizin dijital sınırlarını koruma gücümüzü artırmak büyük bir önem taşımaktadır. Siber Vatan Programı, bu hedefe ulaşmada önemli bir köşe taşıdır. Eğitim verdiğimiz her bir öğrencinin, kazandığı bilgi ve deneyimle ülkemizin dijital güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyorum. Onlar, geleceğin siber güvenlik liderleri, teknoloji girişimcileri ve inovasyon öncüleri olacaklar." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Yılmaz ise Siber Vatan Programı'nın, Türkiye'nin siber güvenlik alanında yetkin, donanımlı ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen, kapsamlı ve vizyoner bir proje olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Çağlar da bu işbirliğiyle gençlerin siber güvenlik alanında derinlemesine bilgi edinme fırsatı kazanacağını, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bir seviyeye çıkabileceklerini aktardı.

Kendilerini siber güvenlik alanında geliştirmek isteyen öğrenciler 25 Ekim'e kadar başvurularını BEBKA internet sitesinde yer alan linkten yapabilecek.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel

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