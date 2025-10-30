Haberler

Bursa'da Seyri Yasak Traktör Otoyola Çıktı, Sürücü Ceza Aldı

Bursa'da Seyri Yasak Traktör Otoyola Çıktı, Sürücü Ceza Aldı
Bursa'da otoyolda seyri yasak olan traktörle seyahat eden sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ceza uygulandı ve traktörü trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Bursa'da seyri yasak olmasına rağmen traktörle otoyola çıkan sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Otoyol Ana Kontrol Merkezi ekiplerince İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bir sürücünün traktörle seyrettiği tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından traktör, Bursa Batı Gişeleri'nde durduruldu.

Otoyolda tarım aracı kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücü hakkında "yasak olan yerlerden kara yoluna girme veya trafiğe çıkma, uyarıcı ışık donanımı bulundurmama" cezalarından idari para cezası uygulandı.

Otoyolda seyri yasak olan traktör, trafikten menedilerek otoparka çektirildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
Haberler.com
