Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

AA - Mustafa Bikeç - Güncel
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçta hasar oluştu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçta hasar oluştu.

Yenikaraman Mahallesi İhsaniye Caddesi'nde seyreden Salim Dereli idaresindeki 16 BSM 65 plakalı hafif ticari aracın motorundan dumanlar yükselmeye başladı.

Seyir halindeyken dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

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