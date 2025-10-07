Haberler

Bursa'da Seyir Halindeki TIR'da Yangın Çıktı

Bursa'da seyir halindeki bir TIR'ın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Şoför, yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Alevler, TIR'ın ön kısmını sararken yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bursa'dan Gemlik yönüne seyir halinde olan 16 ATZ 509 plakalı TIR, saat 13.30 sıralarında Dürdane rampasındayken, motor kısmında alevler yükseldi. TIR'ı yol kenarına çekip, araçtan inen şoför, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmek istedi. Ancak yapamadı. Alevler TIR'ın ön kısmını sararken, o anlar yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Haber: Kazım BULUT-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
