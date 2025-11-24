Bursa'da Seyir Halindeki Su Tankeri Alev Aldı
Orhangazi ilçesinde Gebze–Orhangazi–İzmir Otoyolu'ndaki tünelde seyir halindeyken alev alan su tankeri itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda araç kullanılamaz hale geldi, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde tünel içinde seyir halindeyken alev alan su tankeri, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, saat 15.00 sıralarında Gebze–Orhangazi– İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 BB 0834 plakalı su tankeri, bir anda alev aldı. Sürücü, aracı tünel içinde durdurarak inerken, ihbarla olay yerine polis jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, su tankeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel