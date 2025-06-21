Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı
İnegöl ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçta hasar meydana geldi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobili itfaiye söndürdü.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 EB 5739 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan mevkisinde motor kısmından yanmaya başladı.
Aracın yandığını gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü.
Yangın sonrası araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel