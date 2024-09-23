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Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Orhangazi'de seyir halinde olan bir otomobil motor bölümünden duman çıkması sonucu alev aldı. Sürücü ve bir yolcu son anda araçtan inerek kurtulurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

BURSA'da seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücüsünün son anda araçtan indiği otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. O anlar ise çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay saat 19.30 sıralarında Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Enes Ş. (29) idaresindeki 77 ACD 971 plakalı otomobil Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda ışıklara yaklaştığı esnada motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Enes Ş. ile yanında bulunan bir kişi araçtan son anda inerken otomobil alev topuna döndü. Çevredeki diğer sürücüler alevlere yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, otomobilin alev alev yandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otomobilin hurdaya döndüğü yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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