Bursa'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı

BURSA'nın Kestel ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet, yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi rampasında meydana geldi. Seyir halindeki Cevdet M. yönetimindeki 42 FJK 59 plakalı kamyonetin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden Cevdet M., aracını yol kenarına park edip, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.