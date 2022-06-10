Bursa'da seyir halindeki halk otobüsü alev aldı - Haberler

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Bursa'da seyir halindeki halk otobüsü alev aldı

AA - Uğur Ulu - Güncel
Bursa'da seyir halindeki halk otobüsü alev aldı

Bursa'da yolcusu bulunmayan halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'da yolcusu bulunmayan halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde seyreden U.G. (37) idaresindeki 16 BOC plakalı otobüsün motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olayı fark edip otobüsü durduran sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Araçta hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

AA / Uğur Ulu - Güncel

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