Bursa'da seyir halindeki halk otobüsü alev aldı - Haberler

Bursa'da seyir halindeki halk otobüsü alev aldı Bursa'da yolcusu bulunmayan halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Bursa'da yolcusu bulunmayan halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde seyreden U.G. (37) idaresindeki 16 BOC plakalı otobüsün motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayı fark edip otobüsü durduran sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Araçta hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. AA / Uğur Ulu - Güncel İzmir Bursa Güncel Haberler

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