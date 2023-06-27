Bursa'da seyir halindeki araca mermi isabet etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti. Olay, Osmaniye mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Şebboy Caddesinde seyir halindeki Sancar Y. yönetimindeki 16 AJH 430 plakalı otomobile, yorgun mermi isabet etti. Aracın kaputundan gelen ses üzerine duran sürücü, aracının kaputunda mermi izine rastladı. Aracın yanına bakan Sancar Y. mermi çekirdeğini bulup polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, magandayı yakalamak için çalışma başlattılar.