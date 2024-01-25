Üye Girişi
Haberler

Bursa'da servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü'nün cinayeti davası devam ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'da servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü'nün silahla öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık Ali D'ye müebbet hapis cezası istendi.

Bursa'da servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü'nün silahla öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali D. (47), maktulün eşi Kamile Öğütçü ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, Ali D'nin maktule karşı eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, Aysun Y'ye karşı eyleminden dolayı da "silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Maktulün eşi de sanığın cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık Ali D. ise öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi'nde geçen yıl mayıs ayında yaşanan olayda, iddiaya göre Kamil Öğütçü (50), Ali D. tarafından sevgilisi Aysun Y'yi rahatsız ettiği gerekçesiyle silahla vurularak öldürülmüştü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ali D. ve Aysun Y'yi gözaltına almıştı. Ali D. tutuklanmış, Aysun Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Bursa Mahkeme Yargı Güvenlik Ceza Cinayet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik nerede, hangi şehirlerde yapılıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title