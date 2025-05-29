Bursa'da Servis Minibüsü Kaldırımda Bekleyen Yaya Naim Kır'a Çarptı

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği servis minibüsü, park halindeki araca sonra da kaldırımda bekleyen yaya Naim Kır'a (63) çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan Kır, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine doğru seyir halinde olan 16 S 0137 plakalı servis minibüsü, sürücüsü Tekin K.'nin kontrolünden çıktı. Minibüs, önce yol kenarında park halindeki otomobile, ardından da kaldırımda bekleyen yaya Naim Kır'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kır, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Naim Kır, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.