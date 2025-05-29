Bursa'da Servis Minibüsü Kaldırımda Bekleyen Yaya Naim Kır'a Çarptı

Bursa'da Servis Minibüsü Kaldırımda Bekleyen Yaya Naim Kır'a Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da kontrolünü yitiren bir servis minibüsü, park halindeki araca çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen 63 yaşındaki Naim Kır'a çarparak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Kır, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği servis minibüsü, park halindeki araca sonra da kaldırımda bekleyen yaya Naim Kır'a (63) çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan Kır, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine doğru seyir halinde olan 16 S 0137 plakalı servis minibüsü, sürücüsü Tekin K.'nin kontrolünden çıktı. Minibüs, önce yol kenarında park halindeki otomobile, ardından da kaldırımda bekleyen yaya Naim Kır'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kır, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Naim Kır, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları

10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
DEM Parti'den infaz düzenlemesine tepki: Dağ fare bile doğuramadı

Meclis'e sunulan infaz düzenlemesine DEM Parti'den jet tepki
İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu

İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni düzenleme 2 Haziran'da yürürlüğe giriyor

Akaryakıt satışlarına yeni düzenleme geliyor
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin

İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: İki isim mezarıma dahi gelmesin
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Çiftçinin yeni kabusu! Yok etmek imkansız
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
13 yaşındaki kız, babası ile fotoğraf çektirince baraja düşüp kayboldu

13 yaşındaki kız, babası ile fotoğraf çektirince baraja düşüp kayboldu
İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Bu görüntüler az önce İstanbul'da çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.