ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız

ABD'den krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız
Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz

Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için harekete geçildi
Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı

Otomotiv piyasası sarsıldı! Araçlar bir bir çekiliyor
ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! Telefon kamerasına yakalandı

Bursa'da Servis Minibüsü Alt Geçide Çarptı, Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesinde, bir servis minibüsünün alt geçidin duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Bursa'da alt geçidin duvarına çarpan servis minibüsünde sıkışan sürücü yaralandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde Fatih K. (43) idaresindeki 16 S 2136 plakalı servis minibüsü yol kenarındaki alt geçidin duvarına çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü Fatih K, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.