Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayında, hırsızın semaver ve kabloları çalarken evin kamerasına anbean yansıdığı görüntüler ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da semaver ve kablo çalan şahıs evin kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ev sahipleri evin dağılmış olduğunu ve kabloların çalındığını fark etti. Sabah saatlerinde eve giren hırsızın evin içinden kabloları ve evin bahçesinde bulunan semaveri alarak kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Hırsızın eşyaları çaldığı anlar evin kamerasına anbean yansıdı.

Müracat üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. - BURSA