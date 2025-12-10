Bursa'da tırın emniyet şeridindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde şeker pancarı yüklü tırın, emniyet şeridinde bekleyen 2 araca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

H.Y. idaresindeki 42 AZB 48 plakalı şeker pancarı yüklü tır, İstanbul-İzmir Otoyolu Görükle Kavşağı yakınlarında emniyet şeridinde duran Çetin Serbest idaresindeki 16 AJH 087 plakalı kamyonet ile H.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonetteki Ö.B, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan kamyonet sürücüsü Çetin Serbest, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.