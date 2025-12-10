Bursa'da tırın emniyet şeridindeki araçlara çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde şeker pancarı yüklü tırın, emniyet şeridinde bekleyen 2 araca çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

H.Y. idaresindeki 42 AZB 48 plakalı şeker pancarı yüklü tır, İstanbul- İzmir Otoyolu Görükle Kavşağı yakınlarında emniyet şeridinde duran Ç.S. idaresindeki 16 AJH 087 plakalı kamyonet ile H.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonetteki Ö.B, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ç.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle İzmir istikametine trafik yoğunluğu oluşan yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.