TIR, hafif ticari araç ile kamyonete çarparak devrildi; 1'i ağır, 4 yaralı

Bursa'da kontrolünü kaybeden şeker pancarı yüklü TIR, hafif ticari araç ve kamyonete çarparak devrildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

BURSA'da şeker pancarı yüklü TIR'ın hafif ticari araç ile kamyonete çarparak devrildiği kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İstanbul-İzmir kara yolunda meydana geldi. H.Y.'nin kontrolünü yitirdiği şeker pancarı yüklü 42 AZB 48 plakalı TIR, önce 16 KH 775 plakalı hafif ticari araca ardından bir mobilya firmasına ait 16 AJB 087 plakalı kamyonete çarpıp devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Ç.S., araçta bulunan Ö.B. isimli yolcu, hafif ticari araçtaki H.B. ile TIR şoförü H.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Ç.S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
