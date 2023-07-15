Bursa'da şehitliklerde anma programı düzenlendi

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hamitler ve Pınarbaşı şehitliklerinde anma töreni düzenlendi.

Bursa Valiliğinin koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programlarına Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra kent protokolü katıldı.

Şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakan protokol üyeleri, şehitleri dualarla andı. Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından anma töreni sona erdi.

Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan fotoğraf sergisi de tarihi belediye binası yanındaki UNESCO Meydanı'nda ziyarete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının Orkestra Şube Müdürlüğü işbirliğiyle hazırladığı "Adım Ömer Halisdemir" oratoryo gösterisi de beğeniyle izlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, 7 yıl önce hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını ve büyük bir demokrasi mücadelesi içine girdiklerini söyledi.

FETÖ tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin sonrasında her yaştan insanın canlarını ortaya koyarak, vatan için hiç tereddüt etmeden sokağa döküldüğünü anımsatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Dünyada eşine benzerine rastlanmayan bir direnişe imza attığımız 15 Temmuz gecesinde 252 şehit verdik. Onlar, vatan için şehadete yürüyen, demokrasi sevdasını, bayrak aşkını, birlik ve beraberlik ruhunu bizlere miras bırakan kahramanlarımız oldu, ruhları şad olsun. Ülkemizin yakın tarihine kara bir leke olarak yazılan ancak Türkiye'nin müreffeh geleceği adına bir dönüm noktası olan 15 Temmuz günü yaşananlar hafızalarımızdan asla silinmeyecek. Öyle ki o gün yaşananlar gelecek kuşaklara da anlatılarak, birliğimizi, dirliğimizi diri tutmamızı sağlayacak bir bilinç oluşturacak. Bu yüzden 15 Temmuz'u unutmuyor ve unutturmuyoruz."