Bursa'da Şasi Numarası Değiştirilmiş 15 Otomobile Operasyon

Bursa'da yaklaşık 10 milyon lira değerinde 15 otomobili, şasi numaralarını değiştirip satışa çıkaranlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kazalı, çalıntı, hacizli araçlar ile yurt dışından getirilen araçların şasi numaralarının değiştirilerek (change) piyasaya sunulduğu bilgisine ulaştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takipte, yaklaşık 10 milyon lira değerinde 15 otomobilin usulsüz işlem yapıldığı belirlendi.

Kent merkezinde 4 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Aramalarda ise lüks araçların da bulunduğu 15 araca el konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. (22), M.B.Y. (21) ve A.Y. (45) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.S. (21) ve A.Y. (21) ise serbest bırakıldı.