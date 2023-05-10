Bursa'da şarampole devrilen traktördeki yaşlı çift yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.
Ali Ülker (73) ile eşi Fatma Ülker (71) 16 DU 032 plakalı traktörle tarladan evlerine dönerken Bayırköy Mahallesi'nde traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Ülker çifti, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel