Bursa'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarı 1 Ay Kapalı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı.

Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artıran ekipler, Yenişehir ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde şap hastalığı tespit etti. İlçe Tarım Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla, ilçedeki hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı. Şap hastalığı tespit edilen mahalle karantina altına alınırken, mahallede bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların aşılanacağı kaydedildi. Bölgeye hayvanların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.