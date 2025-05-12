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Bursa'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarı 1 Ay Kapalı

Bursa'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarı 1 Ay Kapalı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı. Karantina uygulamaları ile mahallede bulunan hayvanların aşılanacağı belirtildi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı.

Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artıran ekipler, Yenişehir ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde şap hastalığı tespit etti. İlçe Tarım Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla, ilçedeki hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı. Şap hastalığı tespit edilen mahalle karantina altına alınırken, mahallede bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların aşılanacağı kaydedildi. Bölgeye hayvanların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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