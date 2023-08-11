Bursa'da Santa Maria cinsi armut hasadı başladı

Bursa'da yurtdışında ilgi gören Santa Maria cinsi armut hasatı başladı. Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır Serme Mahallesi'nde ilk armut hasadına katıldı. Tarlada armut toplayan Milletvekili Kılıç ve Başkan Tanır, daha sonra işçiler ile birlikte akşam yemeğinde buluştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Kestel İlçe Teşkilatı, Serme Mahallesi Muhtarı Ramazan Kaya, Kestel İlçesi Serme Mahallesi'nde Santa Maria cinsi armudun hasadına katıldı. Başkan Tanır ve Milletvekili Kılıç, tarlada armut toplayarak tarım işçilerine yardımcı oldu. Daha sonra misafirler Kestel Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 120 işçinin konaklayabileceği Tarım İşçileri Konuk Evi projesini gezdi. Konuk evinde tarım işçileri ile bir araya gelen ekip, işçiler ile birlikte akşam yemeği yedi. Sıcak görüntülerin oluştuğu buluşmanın ardından Başkan Tanır ve Milletvekili Ahmet Kılıç, işçiler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Gölbaşı Göleti projesinin ihalesine çıkacağız"

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç "Tüm çiftçilerimize başlayan hasat dönemiyle birlikte kolaylıklar diliyorum. Bursa'da farklı tarımsal ürünlerin dünyanın dört bir yanına ihracat yapılıyor. Şeftalisinden nektarinine, böğürtleninden armuduna kadar bir çok meyvemiz sofraları süslüyor. Bugünde Kestel Serme Mahallesi'nde çiftçilerimiz ve işçi kardeşlerimiz ile bir aradayız. Gördük ki hepsi verimden ve şartlardan memnunlar. Bizlerde ülkemizin, şehrimizin ürünlerinin marka olma noktasında ve çiftçimize daha fazla gelir kazandırması noktasına çalışmalar yürütüyoruz. Tüm tarımsal alt yapı planlarını belediye başkanlarımız, teşkilatlarımız ile takip ediyoruz. İnşallah kısa sürede Gölbaşı Göleti'nin proje aşamasını sonlandırıp ihaleye çıkacağız ve bu bölgedeki verimi arttıracağız" dedi.

"Türkiye'de sayılı örneği olan bir proje"

Hasadın bereketli olmasını dileyen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Sezon güzel başladı, rakamlar tatmin edici düzeyde, rekolte güzel ne mutludur ki yüzler gülüyor. Çiftçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız, projelerimiz ile onlara destek veriyoruz. Tabii ki işçi kardeşlerimizin de her zaman yanında oluyoruz. Türkiye'nin bir çok şehrinden ilçemize çalışmak için geliyorlar. Bizlerde onların konforlu ve sağlıklı bir ortamda konaklamalarını sağlamak üzere Tarım İşçileri Konuk Evi projesini hayata geçirdik. 120 tarım işçimiz burada otel konforunda konaklayabiliyor. Sıcak su, klima, bekçi, mutfak ve 3 öğün yemek ile onlara güzel bir hizmet sunuyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu konuk evimizin sayısını arttırmayı planlıyoruz. Projemiz Türkiye'de sayılı örnekleri olan bir proje. İlçemize ve Serme Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA