Bursa'da Sanayi Tesisleri ve Atıksu Arıtma Tesislerinde Denetim Başlatıldı

(ANKARA) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Murat Kurum'un Nilüfer Çayı, Gemlik Körfezi ve İznik Gölü'nde yaptığı incelemeler sonrası Bursa'daki 376 sanayi tesisi ile 91 atıksu arıtma tesisinde denetim başlatıldığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Bakan Kurum'un, Bursa için kapsamlı denetim talimatı verdiği belirtildi. Bakan Kurum'un helikopterle inceleme yaptığı görüntülere de yer verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Marmara'ya kıyısı olan illerimizde denetimlere devam ediyoruz. Bakanımız Sayın Murat Kurum'un Nilüfer Çayı, Gemlik Körfezi ve İznik Gölü'nde yaptığı incelemeler sonrası; ekiplerimizce Bursa'daki, 376 sanayi tesisi ile 91 atıksu arıtma tesisinde denetim başlatıldı."