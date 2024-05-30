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Bursa'da şampiyonluk kutlaması yapan taraftarların araçlarına zarar veren şüpheli tutuklandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde takımının şampiyon olması nedeniyle yapılan kutlamalarda araçlara zarar verildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarların araçlarına zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Mayıs'ta takımlarının şampiyon olması nedeniyle Cemal Nadir Caddesi'nde kutlama yapan bazı taraftarların araçlara zarar verilmesi olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, M.G. ve Y.C.Y'nin olay günü caddedeki 3 araca zarar verdikleri belirlendi.

Şüphelilerden M.G, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "mala zarar verme" ve "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından tutuklandı.

Diğer şüpheli Y.C.Y'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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