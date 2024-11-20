Bursa'da Samanlıkta Yangın Çıktı
Orhangazi ilçesinde meydana gelen samanlık yangını, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Yangından etkilenen bir kişi ambulansta müdahale edildi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih Mahallesi'nde Mustafa Bektaş'a ait bahçede bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Yangında samanlıkta hasar oluştu.