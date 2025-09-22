Haberler

Bursa'da Samanlık Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa'da Samanlık Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin yanında bulunan samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda samanlık tamamen kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Hacıkara Mahallesi'nde bir evin yanında bulunan samanlıkta çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın samanlığı tamamen sararken, ekipler alevlerin eve sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında samanlık kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kapadokya'da yıkımlar ardı ardına! Önce peribacası, şimdi de Kadıkalesi

Yıkımlar ardı ardına! Önce peribacası şimdi de tarihi kale
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'tan seçim sorusuna cevap yok

Üzüntüden ağzını bıçak açmadı! Mert Hakan'ın son halini görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.